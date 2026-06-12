Van Essen: 26 juni duidelijkheid over oplossen stikstofslot

Boeren, bedrijven of mensen die een huis zoeken, krijgen over twee weken duidelijkheid over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Dat vooruitzicht gaf landbouwminister Jaimi van Essen voorafgaand aan de ministerraad. "Ik denk dat het land daarop wacht, het land wil ruimte."

Eerder deze week liet premier Rob Jetten nog de mogelijkheid open om meer tijd te nemen.

De D66-minister spreekt nu met belangenorganisaties, medeoverheden en politieke partijen. Op die manier wil hij zowel maatschappelijke als politieke steun krijgen voor zijn plannen, die 26 juni gepresenteerd worden. "Dat is niet iets wat nog achteraf moet gebeuren, wij moeten een geheel neerleggen. We willen vergunningverlening vlot trekken en de natuur herstellen."

In die plannen zitten naar verwachting bufferzones rondom stikstofgevoelige natuur en een norm over hoeveel koeien een boer per hectare land mag houden. Van Essen wil niet ingaan op speculaties over hoe groot die zones worden of hoe streng de koeiennorm uitpakt.