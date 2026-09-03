Van Essen: alles gericht op voorkomen gedwongen krimp veestapel

DEN HAAG (ANP) - Alles is erop gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen, zegt landbouwminister Jaimi van Essen in een reactie op de doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens hem is het mogelijk om met de plannen de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen, zonder dat daarbij een "generieke korting" op de rechten om dieren te houden nodig is.

Het PBL telde de effecten van bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. "Daar zijn we al mee bezig, en met die uitwerking telt het pakket op en halen we onze stikstofdoelstellingen", reageert de D66-minister. Volgens het planbureau kan het kabinet daarmee inderdaad het doel halen van 42 procent minder ammoniakuitstoot door de landbouw in 2035.

Tegelijkertijd nam het PBL aan dat het lukt om alle plannen uit te voeren zoals Van Essen die voor zich ziet, dat alle regels worden nageleefd en dat al het geld wordt uitgegeven. Als daar tegenvallers tussen zitten, kan het stikstofdoel toch weer verder weg blijken.

Inspanning

De D66-minister onderstreept in zijn reactie eerst positieve punten uit de doorrekening. Die laat volgens hem zien "dat we de gewenste beweging maken om vergunningverlening weer mogelijk te maken". Hij ziet ook in de doorrekening terug "dat we belangrijke stappen zetten naar natuurherstel en dat we met dit pakket alles uit de kast halen".

Het PBL schreef inderdaad dat het maatregelenpakket veel vraagt van boeren en overheid, maar dat lijkt niet per se in positieve zin bedoeld. "Met het pakket kan een grote stap worden gezet, maar realisatie vraagt wel om een inspanning die grenst aan wat in tien jaar uitvoerbaar is."

Volgens het PBL hebben de maatregelen grote gevolgen voor boerenbedrijven. "Het zal voor veel gezinsbedrijven het verdienvermogen onder druk zetten en daarmee hun toekomst onzeker maken." Van Essen benadrukt daarop dat hij een "groot deel" van de beschikbare 20 miljard besteedt aan ondersteuning van boeren. "Geld dat direct op het boerenerf landt."