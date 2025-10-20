Zelensky wil bij top in Boedapest zijn als hij wordt uitgenodigd

BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil wel aansluiten bij een top met de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin als hij daarvoor wordt uitgenodigd. De ontmoeting moet binnenkort plaatsvinden in Boedapest. De Hongaarse premier Viktor Orbán zei eerder dat de top moet gaan over vrede.

Zelensky zegt open te staan voor een directe ontmoeting met Poetin en Trump, maar ook voor "pendeldiplomatie". In dat geval zou Trump individueel met Poetin en Zelensky spreken om vervolgens samen tot een oplossing te komen, aldus Zelensky. Wel is hij kritisch op de locatie. Hij zegt niet te geloven dat Orbán "iets positiefs" kan doen voor Oekraïne.

Het Internationaal Strafhof zei over de top dat landen verplicht zijn aanhoudingsbevelen uit te voeren. Tegen Poetin geldt zo'n bevel. Hongarije trekt zich volgend jaar terug uit het Strafhof, maar tot die tijd moet het zich aan besluiten van het hof blijven houden.