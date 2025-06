Van Hijum kritisch op aangenomen Kamermotie over minimumjeugdloon

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) is nog niet enthousiast over de wens van de Tweede Kamer om het minimumjeugdloon sneller te laten stijgen dan het kabinet van plan is. Hij onderschrijft het doel van de aangenomen motie, maar is kritisch over de manier waarop de indieners de ingreep willen betalen.

Een Kamermeerderheid stemde vorige week in met het voorstel van onder anderen Laurens Dassen van Volt om het minimumjeugdloon vanaf volgend jaar geleidelijk te verhogen. De circa 29 miljoen euro die dit de overheid kost, wil hij onder meer halen uit een potje op de begroting dat gereserveerd is voor 'groepen in de knel', waarvan een deel nu niet wordt uitgegeven.

Van Hijum wijst erop dat dit geld onder meer bedoeld is voor de sociale werkvoorziening. Daarmee kan deze dekking ten koste gaan van mensen met een arbeidsbeperking, vreest hij. "Op zichzelf genomen is de richting niet ongewenst", benadrukt de minister. "Maar je moet ook het geld hebben."