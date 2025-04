Knot ziet kansen voor euro door twijfels over positie dollar

WASHINGTON (ANP) - Een wijdverbreider gebruik van de euro zou goed zijn voor Europa. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een speech bij het Peterson Institute in Washington.

Mede door het beleid van Donald Trump in de Verenigde Staten staat het vertrouwen in de dollar de laatste tijd onder druk. "Een vraag die dan opkomt is in hoeverre de dollar nog als veilige haven kan worden beschouwd. In dezelfde geest biedt de huidige situatie een kans voor de euro", opperde Knot.

De dollar is al jaren een soort wereldmunt. "Mensen over de hele wereld gebruiken dollars om transacties te doen en prijzen vast te stellen, en ze houden ook veel dollars aan."

Maar als geïmporteerde goederen meer in euro's zouden worden gefactureerd zou dat Europeanen kunnen beschermen tegen wisselkoersschokken. Ook denkt Knot dat een grotere internationale rol voor de euro buitenlandse investeerders aantrekt, wat de financieringskosten voor overheden en bedrijven kan verlagen.