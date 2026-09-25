Van Veldhoven: uitstel deal Tata komt door intrekken vergunning

DEN HAAG (ANP) - Het plan van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken van Tata Steel in te trekken, is de belangrijkste reden dat het langer duurt om met het staalbedrijf tot afspraken te komen over verduurzaming. Dat zei klimaatminister Stientje van Veldhoven kort nadat ze had bekendgemaakt dat de overheid en Tata Steel de deadline om de deal te sluiten naar maart volgend jaar schuiven.

Desgevraagd wilde Van Veldhoven niet zeggen of ze blij is dat de gesprekken doorgaan, of juist teleurgesteld dat ze langer nodig heeft. "Ik ben gewoon realistisch. Dat er zo'n complexe vraag op een al complexe onderhandeling komt te liggen, betekent dat het noodzakelijk is dat we toch wat langer de tijd nemen." Het alternatief zou stoppen zijn met de onderhandelingen, maakte de D66-minister duidelijk. "Waarom zouden we dat doen?"

In de voorlopige overeenkomst die Tata en het kabinet vorig jaar sloten, staat het voornemen om een van de twee kooksgasfabrieken in de loop van 2029 te sluiten. Later zou de andere dichtgaan. Wanneer de fabrieken zouden moeten stoppen als gevolg van de ingreep van de omgevingsdienst, is onduidelijk. Het staalbedrijf gaf zelf ook al aan ze versneld te willen sluiten.

Het kabinet heeft maximaal 2 miljard euro toegezegd. Van Veldhoven liet niet blijken dat er ruimte is om meer geld uit te trekken. "Wij houden ons aan dat bedrag."