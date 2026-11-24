DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Stientje van Veldhoven wil van de volgende klimaattop graag wel een succes maken. Die staat onder voorzitterschap van Ethiopië. De D66-minister heeft al de eerste gesprekken gehad met het land, zei ze in het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. "Die zeggen tegen ons: wij zien dit als een marathon. Nou daar zijn ze in Ethiopië goed in."

Van Veldhoven wil dat de EU wederom het voortouw neemt om wereldwijd afspraken te maken over de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Juist op dat punt sputterden een aantal landen die veel olie en gas produceren tegen.

De minister noemde het eerder al teleurstellend dat er geen slotverklaring was opgesteld waar alle deelnemende landen zich in konden vinden. De EU heeft die verklaring verworpen. "Dat was geen makkelijk besluit", zegt Van Veldhoven in de Tweede Kamer. "Dus rust op onze schouders ook de verplichting om samen te blijven werken."