Van vijf bewoners en een ondernemer in Arnhem is pand verwoest

ARNHEM (ANP) - Van vijf bewoners en een ondernemer in het centrum van Arnhem staat nu vast dat hun pand verwoest is door de grote brand in de nacht van woensdag op donderdag, meldt de gemeente.

Vijf bedrijven in het getroffen blok kunnen nu niet ondernemen. Onbekend is op dit moment wat de staat van die panden is. Ook vijf ondernemers rondom het getroffen gebied kunnen nu niet ondernemen. Hoe lang dit duurt, is onbekend. Ook kunnen 45 bewoners nog niet terug in hun woning. De gemeente komt mogelijk dit weekend met meer duidelijkheid over die situatie.

Deze schatting is volgens Arnhem gebaseerd op het aantal inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie. De daadwerkelijke aantallen kunnen afwijken.