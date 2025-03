Klein Ikkink op karakter naar finale 400 meter op EK indoor

APELDOORN (ANP) - Isaya Klein Ikkink is er voor het eerst in zijn carrière in geslaagd zich te plaatsen voor een individuele finale op een groot kampioenschap. De 21-jarige atleet haalde bij de EK indoor in Apeldoorn op karakter de finale van de 400 meter.

Hij begon zijn race in de halve finales in de nadelige baan één met de krapste bochten in de eerste ronde, wanneer de atleten nog in hun eigen baan lopen. Klein Ikkink wist zich op te werken naar de derde plaats bij de finish in een tijd van 46,33. Die klassering gaf hem rechtstreeks toegang tot de finale op zaterdagavond.

Klein Ikkink vergaarde al succes op de estafette. Hij won afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Parijs olympisch goud met de ploeg op de 4x400 meter gemengde estafette.

Jonas Phijffers strandde in de halve finales. Hij liep in zijn heat naar de vijfde plaats in 46,89 en dat was niet toereikend.