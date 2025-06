Van Vroonhoven over kabinetsval: onverantwoord

DEN HAAG (ANP) - "Onverantwoord. Echt onverantwoord." Zo reageerde Nicolien van Vroonhoven (NSC) op de keuze van PVV-leider Geert Wilders om uit de coalitie te stappen.

Het was een kort gesprek, vertelde Van Vroonhoven over het overleg van dinsdagochtend. Wilders wilde volgens haar dat de andere coalitiepartijen hun handtekening onder zijn tien asielvoorstellen zouden zetten. "We hebben gezegd: geef het gewoon aan je minister. En werk het uit. We gaan er welwillend naar kijken." Met "commitment vooraf" kon haar partij niet akkoord gaan.