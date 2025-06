COA wacht gevolgen kabinetsval af

DEN HAAG (ANP) - Welke gevolgen de val van het kabinet heeft voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor het opvangorgaan afwachten. "Het is aan de politiek", is de eerste reactie op het nieuws dat Geert Wilders met zijn PVV uit de coalitie stapt.

Het COA kan nog niet overzien wat er te verwachten valt van de komende demissionaire periode van kabinet-Schoof. PVV's asielminister Marjolein Faber zou binnenkort haar nieuwe asielwetten in de Tweede Kamer bespreken. Voor Wilders ging het invoeren van strenge asielwetten niet snel genoeg.