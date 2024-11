Van Vroonhoven spreekt van gezagscrisis rond geweld Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - "We hebben te maken met een gezagscrisis", zei Nicolien van Vroonhoven van NSC in het debat over het geweld in Amsterdam. "Het feit dat de burgemeester een noodverordening afkondigt en een demonstratieverbod heeft uitgeroepen, maar dat groepen mensen desondanks gaan demonstreren, en daar geen serieuze consequenties aan verbinden, dat is onbestaanbaar."

NSC staat "pal voor politieagenten en hun inzet voor ieders veiligheid", zei Van Vroonhoven. "Maar blijkbaar is het met al deze inzet niet gelukt om de boel in toom te houden en zijn er nog maar weinig mensen opgepakt." De interim-NSC-leider: "Hoe kunnen we erop vertrouwen dat de politie in de toekomst ingrijpt bij grootschalige hit-and-run-acties?"

"Ons gezag heeft gefaald", zei Van Vroonhoven. "Joodse Nederlanders voelen zich niet meer veilig in ons land. En dat pijnlijke feit moeten we ons allemaal aantrekken."