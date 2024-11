Bitcoin stijgt tot boven de historische grens van 90.000 dollar

AMSTERDAM (ANP) - De bitcoin is voorbij de historische grens van 90.000 dollar gestegen. De cryptomunt was woensdag in de namiddag (Nederlandse tijd) ruim 92.700 dollar waard, een nieuw record. Cryptomunten zijn sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen erg gewild. Beleggers verwachten dat de Republikein regelgeving rond digitale munten als de bitcoin en ether versoepelt.

Sinds de uitkomst van de verkiezingen in de Verenigde Staten bekend werd, is de bitcoin ruim 30 procent meer waard geworden. Alle bitcoins bij elkaar zijn nu samen 1,8 biljoen (1800 miljard) dollar waard, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap.

Trump liet zich tijdens zijn eerste ambtstermijn als president geregeld kritisch uit over cryptomunten. Maar in zijn campagne voor de verkiezingen van 2024 beloofde hij van de Verenigde Staten de wereldwijde "cryptohoofdstad" te maken. Hij kondigde ook aan het hoofd van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, Gary Gensler, te ontslaan. Gensler is al jaren een groot voorstander van strengere regulering van de cryptomarkt en onder zijn leiding begon de SEC strafzaken tegen grote handelsplatforms voor cryptomunten.