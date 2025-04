Van Vroonhoven wil ook lijsttrekker zijn van NSC bij verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Nicolien van Vroonhoven ziet zichzelf wel lijsttrekker worden van NSC bij de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat heeft de opvolger van Pieter Omtzigt als fractievoorzitter en politiek leider van de regeringspartij gezegd in het televisieprogramma Bar Laat.

Van Vroonhoven benadrukte dat de leden van de partij beslissen wie bij nieuwe verkiezingen het boegbeeld wordt van de nog jonge partij. "Maar ik denk, zoals ik hier nu zit, en zoals ik het nu proef, ik denk dat ik het balletje wel op ga gooien." Even later beantwoordde ze de vraag of zij het lijsttrekkerschap ambieert nog iets stelliger: "ik denk dat ik gewoon ja zeg."

Omtzigt kondigde afgelopen vrijdag zijn vertrek uit de landelijke politiek aan. Hij worstelt al enkele jaren met zijn gezondheid en zat al twee keer maanden thuis met een burn-out. Van Vroonhoven werd een dag later door de fractie gekozen als zijn opvolger. Zij was anderhalf jaar geleden medeoprichter van de partij.