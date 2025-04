Webshop Trump verkoopt artikelen met reclame voor derde termijn

WASHINGTON (ANP/AFP) - Op de webshop van de Amerikaanse president Donald Trump zijn nu al artikelen te koop met de tekst "Trump 2028". In 2028 vinden de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Volgens de Amerikaanse grondwet mag Trump daar niet aan meedoen, omdat een president maximaal twee ambtstermijnen van vier jaar mag dienen.

Trump, die van 2017 tot 2021 al president was, suggereert al langer dat hij een derde termijn niet uitsluit. Vorige maand zei hij nog dat er "methoden" zijn om dat mogelijk te maken. Volgens experts is het vrijwel onmogelijk dat Trump voor een derde keer president wordt. Het vereist dat de Amerikaanse grondwet wordt aangepast en daarvoor is een tweederdemeerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat nodig. Daarna moeten minstens 38 van de 50 staten voor de nieuwe wetgeving stemmen.

Op trumpstore.com zijn onder meer een "Trump 2028"-pet voor 50 dollar (44 euro) te koop, T-shirts voor 36 dollar met het opschrift "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" en bijpassende drankkoelers voor 18 dollar.