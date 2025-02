Van Vroonhoven wordt 'niet onrustig' van dreigement Wilders

DEN HAAG (ANP) - Dat PVV-leider Geert Wilders dreigt met een kabinetsval bij aanpassingen van de wetten die asielzoekers moeten weren, maakt Nicolien van Vroonhoven (NSC) "niet onrustig". Dat zei ze na afloop van een overleg met de drie andere coalitieleiders. "Ik ken hem ook. Nee hoor."

De Raad van State had maandag stevige kritiek op de wetten van migratieminister Marjolein Faber (PVV), en de vraag is in hoeverre de coalitie de wetten wil aanpassen. "Het is nu bij het kabinet", herhaalt Van Vroonhoven daarover.

"Willen we een streng asielbeleid hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat het ook uitvoerbaar is", zei medefractievoorzitter Van Vroonhoven voordat het overleg begon. Na afloop verklaarde ze: "We hebben de hele week doorgenomen, zoals we dat altijd doen." Over de asielwetten is het volgens haar "in vage bewoordingen" gegaan. De sfeer zou "super" zijn geweest.