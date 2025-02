Scholz en Merz sluiten samenwerking met AfD nogmaals uit

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en zijn mogelijke opvolger Friedrich Merz hebben samenwerking met het radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) nogmaals uitgesloten. Dit deden zij in de Bondsdag, tijdens de laatste zitting voor de parlementsverkiezingen op 23 februari.

Scholz zei dat zijn sociaaldemocratische partij (SPD) "nooit en echt nooit gemeenschappelijke grond zal vinden met extreemrechts". Hij beschuldigde Merz ervan zijn belofte hierover te breken door onlangs een motie over migratie te laten aannemen met steun van AfD. Gevestigde partijen sloten de AfD tot dat moment altijd buiten bij het nemen van beslissingen.

Merz, de kanselierskandidaat van CDU/CSU, zei dat "samenwerking met de AfD voor ons is uitgesloten". Hij gaf Scholz' coalitieregering, die in november viel door een conflict over de begroting, de schuld van het aanwakkeren van de opmars van AfD. Volgens hem voerde de coalitie "linkse politiek tegen de wil van de bevolking in".

Peilingen laten zien dat het christendemocratische blok CDU/CSU bij de verkiezingen 30 procent van de stemmen kan krijgen. AfD kan met 22 procent van de stemmen de tweede partij van het land worden, gevolgd door SPD met 15,5 procent.