Van Weel belooft verbetering na rapport over Ajax - Maccabi

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) belooft lessen te trekken uit het inspectierapport over het escalerende geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. De demissionaire bewindsman erkent in een Kamerbrief dat de communicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beter kan. Daarom past hij binnenkort het document aan met de werkafspraken tussen NCTV en andere organisaties die betrokken zijn bij het beveiligen van onder meer mensen die gevaar lopen.

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de NCTV "conform haar taken gehandeld" door vooraf te melden dat er geen terroristische dreiging was. Wel vinden de inspecteurs dat de coördinator beter kan communiceren over zijn taken en begrenzingen, om misverstanden te voorkomen.

De minister werkt ook al langer aan een wetsvoorstel dat de politie meer mogelijkheden geeft om mee te kijken bij chatgroepen.