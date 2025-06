Duitse bankpresident Nagel optimistisch over lichte groei in 2025

FRANKFURT (ANP/DPA) - Joachim Nagel, de president van de Duitse centrale bank, denkt dat de Duitse economie dit jaar licht kan groeien, na de krimp in de voorgaande twee jaar. "Een lichte stijging van de totale economische productie zou dit jaar mogelijk zijn", zei de Bundesbank-president en bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB) maandag tijdens de Euro Finance-conferentie in Frankfurt.

De Bundesbank voorspelde begin juni nog een stagnatie van de Duitse economie voor dit jaar. Volgens Nagel is in die prognose echter geen rekening gehouden met de sterker dan verwachte economische groei in het eerste kwartaal. Zo groeide de grootste economie van Europa in de eerste drie maanden van het jaar met 0,4 procent.

"Voor de Duitse economie is het einde van de lange droogte in zicht", aldus Nagel. De weg leidt volgens hem echter niet rechtstreeks naar een "groene oase", maar blijft "uitdagend". Het Amerikaanse handelsbeleid met importheffingen kan de groei schaden.