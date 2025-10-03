ECONOMIE
Van Weel blij met F-35-uitspraak Hoge Raad

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:53
anp031025159 1
DEN HAAG (ANP) - David van Weel is blij met de uitspraak van de Hoge Raad over de levering van F-35-onderdelen naar Israël. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken maakt deze duidelijk dat niet de rechter, maar "de staat" het buitenlands beleid vormgeeft. "Daar moet ruimte voor zijn voor politieke keuzes." Dit betekent volgens de VVD'er niet dat deze onderdelen nu ook geleverd gaan worden.
"We gaan er binnen zes weken een herbeoordeling over geven", reageert de minister. Het ligt echter, gezien de situatie in Gaza, "niet in de rede" dat de straaljageronderdelen nu wel geleverd zullen worden aan Israël. "Het is een verschrikkelijke humanitaire situatie in Gaza, wij willen niet bijdragen aan de vernietiging daarvan", aldus Van Weel.
