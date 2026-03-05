Van Weel: Nederland alert op Iraanse cyberaanvallen

BRUSSEL (ANP) - Het kabinet is alert op Iraanse cyberaanvallen, zei minister David van Weel (Justitie, VVD) na afloop van een vergadering met EU-ministers van Justitie. Hij wil niet zeggen of Nederland extra maatregelen neemt voor de fysieke beveiliging van Israëlische en Amerikaanse doelen en joodse instellingen.

"Sommige landen hebben aanleiding gezien om daar meer maatregelen te nemen dan andere. Maar ik doe daar verder geen uitspraken over in het openbaar", zei Van Weel in Brussel. De ministers van de EU-landen spraken daar donderdag over de impact van de oorlog in Iran op de veiligheid in de Europese Unie.

De ministers achten de kans groot dat Iran cyberaanvallen gaat uitvoeren op vooral Amerikaanse en Israëlische doelwitten, maar dat kan natuurlijk ook naar anderen worden uitgebreid, zei Van Weel. Hij kan niet zeggen dat de terroristische dreiging sinds de oorlog groter is geworden. "We weten dat deze dreiging bestond. We zijn er wel alert op, gezien wat er nu gebeurt."