Van Weel noemt dreigement Trump met tarieven chantage

HILVERSUM (ANP) - Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om acht Europese landen waaronder Nederland extra importtarieven op te leggen is "chantage". Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Hij spreekt van een "belachelijk voorstel". Zo gaan bondgenoten volgens de bewindsman niet met elkaar om. De komende twee weken moet alles worden gedaan om het voorstel van tafel te krijgen, zei Van Weel. Als dat niet gebeurt, liggen volgens hem alle opties open.