ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel noemt dreigement Trump met tarieven chantage

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 10:23
anp180126072 1
HILVERSUM (ANP) - Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om acht Europese landen waaronder Nederland extra importtarieven op te leggen is "chantage". Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) in het televisieprogramma WNL op Zondag.
Hij spreekt van een "belachelijk voorstel". Zo gaan bondgenoten volgens de bewindsman niet met elkaar om. De komende twee weken moet alles worden gedaan om het voorstel van tafel te krijgen, zei Van Weel. Als dat niet gebeurt, liggen volgens hem alle opties open.
loading

POPULAIR NIEUWS

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

70151600_m

Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Loading