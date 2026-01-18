ECONOMIE
Trump dreigde CBS met rechtszaak bij montage interview

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 10:29
anp180126074 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd een rechtszaak te starten tegen de Amerikaanse zender CBS, meldt The New York Times. Hij werd eerder deze week dertien minuten geïnterviewd en wilde dat het gesprek volledig werd uitgezonden, wat dinsdag gebeurde.
The New York Times meldt op basis van opnames dat een Witte Huis-woordvoerster de redactie van CBS telefonisch Trumps boodschap heeft doorgegeven. "Hij heeft gezegd: 'zorg ervoor dat jullie de tape niet knippen, zorg ervoor dat het interview volledig wordt uitgezonden'", citeert de krant. De presentator reageerde instemmend. De zender meldde zaterdag dat op het moment dat het interview werd gepland het de "onafhankelijke beslissing" nam om "het onbewerkt en in zijn geheel uit te zenden".
Het dreigement heeft mogelijk te maken met het interview van het CBS-programma 60 Minutes met Trump in oktober. Dat gesprek duurde circa 90 minuten, maar 28 minuten werden uitgezonden.
