Jordaanse koning ook uitgenodigd voor vredesraad Gaza

AMMAN (ANP/RTR/AFP) - Ook de Jordaanse koning Abdullah is uitgenodigd om deel te nemen aan de Raad van Vrede van de Amerikaanse president Donald Trump. De Verenigde Staten willen dat deze raad toezicht houdt op het toekomstige Palestijnse technocratische bestuur in de Gazastrook.

Albanië, Argentinië, Canada, Cyprus, Egypte en Turkije hebben eerder dit weekend bekendgemaakt dat hun leiders zijn uitgenodigd om zitting te nemen in de raad. Volgens bronnen zijn er ook uitnodigingen gestuurd naar Frankrijk, Duitsland en Australië. Het is nog niet duidelijk wie allemaal een verzoek hebben ontvangen en wie al heeft besloten dit te accepteren.

Dat ook koning Abdullah is uitgenodigd, is zondag bekendgemaakt door het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Jordanië is al decennialang een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten.