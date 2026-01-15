ECONOMIE
Van Weel: oefening Groenland is geen waarschuwing aan adres VS

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 15:32
anp150126145 1
ATHENE (ANP) - De oefening die de Denen met andere Europese NAVO-bondgenoten plannen in en rond Groenland is "geen waarschuwing" aan het adres van de Verenigde Staten. Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) aan het eind van een werkbezoek aan Griekenland.
"Dit is juist om het belang mede te onderstrepen dat ook wij de veiligheid van het arctisch gebied van belang vinden", aldus de bewindsman tegen het ANP.
De spanningen tussen de VS en Denemarken zijn opgelopen omdat de Amerikaanse president Donald Trump aanspraak maakt op Groenland, een autonoom deel van Denemarken. De VS hebben het grootste eiland van de wereld nodig voor de nationale veiligheid, beweert Trump. Eerder gaf hij al aan dat Canada zich moet aansluiten bij de VS.
"Denemarken heeft vanwege de ontwikkelingen natuurlijk wel recent gevraagd" aan een aantal NAVO-bondgenoten om mee te doen aan de oefening, zei Van Weel. Nederland stuurt een officier naar Groenland die gaat overleggen over de planning van de oefening.
