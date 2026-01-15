ECONOMIE
Burgemeester Londen vreest massaontslagen in stad door AI

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 15:35
LONDEN (ANP/AFP) - De Londense burgemeester Sadiq Khan vreest dat er massaontslagen kunnen plaatsvinden in de Britse hoofdstad doordat kunstmatige intelligentie (AI) veel werk gaat overnemen van mensen. Londen heeft bijvoorbeeld een grote financiële sector, waar veel werkzaamheden overgenomen kunnen worden door AI.
Khan houdt donderdagavond een speech en delen van de tekst zijn al naar buiten gebracht. In die speech zal de Labour-burgemeester de voor- en nadelen van AI omschrijven. Volgens Khan is het belangrijk dat snel de voordelen van AI worden omarmd voordat de technologie een "massavernietingswapen van arbeidsplaatsen" wordt. Hij heeft daarom plannen om miljoenen Londenaren gratis AI-training te geven.
De Verenigde Naties waarschuwden onlangs nog dat AI kan zorgen dat hoogopgeleide jonge mensen in met name rijkere landen minder makkelijk een eerste baan kunnen vinden omdat taken zijn geautomatiseerd.
