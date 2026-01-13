Van Weel ontbiedt ambassadeur Iran om geweld tegen demonstranten

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft de Iraanse ambassadeur ontboden om het gewelddadig optreden tegen demonstranten door het streng-islamitische regime. Dat meldt de demissionaire VVD-bewindsman op X.

Van Weel liet eerder deze week al weten dat hij het geweld tegen vreedzame demonstranten "met klem" veroordeelt. Hij riep daarbij op tot sancties in EU-verband tegen mensen en organisaties die mensenrechten schenden. Ook wil hij dat de Revolutionaire Garde op de Europese lijst van terroristische organisaties komt.