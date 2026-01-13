De voordelen van een onderhoudsarme vloer voor je bedrijf

Steeds meer bedrijven kiezen voor een onderhoudsarme vloer. In kantooromgevingen is vaak sprake van veel loopverkeer en wordt de vloer intensief gebruikt. Wil je niet te veel tijd aan het onderhoud besteden, dan is het van belang om hier bij zowel de vloerkeuze als de designkeuze rekening mee te houden. Zo zie je op een egale en gladde vloer eerder stof en onregelmatigheden terug dan op bijvoorbeeld een vloerbedekking met organische vormen. Met een onderhoudsarme keuze en een dessin waarop vuil minder snel zichtbaar is, beperk je het onderhoud en geniet je van diverse voordelen.

Een onderhoudsarme vloer is op de korte termijn niet altijd de goedkoopste optie. Hierdoor kan je voorkeur uitgaan naar een andere vloer. De onderhoudskosten van een vloer zijn echter vaak vele malen hoger dan de aanschafkosten en kunnen zelfs oplopen tot tienmaal de aanschafprijs. Op de lange termijn ben je daarom goedkoper uit door voor een onderhoudsarme optie te kiezen. Daarnaast is het belangrijk om de vloer op de juiste wijze te reinigen, zodat de levensduur wordt verlengd en de vloer langer als nieuw oogt. Bij sommige vloeren is bij juist onderhoud hergebruik mogelijk, waarbij een oude circulaire vloer zelfs geld kan opleveren.

Duurzaam en slijtvast De vloer in een bedrijfspand krijgt veel te verduren. We raden daarom aan om de vloer regelmatig van juist onderhoud te voorzien en niet alleen incidenteel groot onderhoud uit te voeren. Dagelijks lopen er mensen over en er wordt regelmatig met stoelen en tafels geschoven. Daarnaast zijn ongelukjes op kantoor nooit geheel te voorkomen, zoals het morsen van koffie of het inlopen van vuil.

Voor dit laatste raden we een schoonloopmat bij de entree van het gebouw aan. Hiermee voorkom je dat vuil van buiten naar binnen wordt meegenomen en dat een vloer van bijvoorbeeld pvc, linoleum of een gietvloer vervuild of zelfs beschadigd raakt.

Nette en professionele uitstraling Ontvang je regelmatig klanten? Dan wil je een nette, professionele indruk achterlaten. Een mooie vloer kan hieraan bijdragen. Onderhoudsarme materialen blijven over het algemeen langer mooi en egaal. Binnen het ruime aanbod aan onderhoudsarme vloeren zijn bovendien veel mogelijkheden op het gebied van kleuren en patronen. Hierdoor is er voor elke bedrijfsruimte een geschikte optie te vinden, passend bij iedere merkbeleving.

Minder chemicaliën zijn benodigd Om de levensduur van de vloer te waarborgen, is het belangrijk op de juiste manier schoon te maken. Wanneer dit niet correct gebeurt, kan de vloer sneller slijten en vuil intrekken. Controleer daarom altijd de onderhoudsprotocollen en voorzie het facilitaire team van de juiste instructies. Wist je dat er niet altijd chemische onderhoudsmiddelen nodig zijn? Er zijn innovatieve oplossingen op de markt, zoals het toepassen van een speciale toplaag om de vloer schoon te houden. Bij sommige van deze toplagen zijn zelfs helemaal geen chemicaliën meer nodig voor het onderhoud.