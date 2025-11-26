Van Weel: snel besluit nodig Russische tegoeden voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens over de koers die de EU moet volgen bij de vredesonderhandelingen over Oekraïne. Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) na een ingelast digitaal overleg over Oekraïne tegen het ANP. De EU moet Oekraïne op alle mogelijke manieren blijven ondersteunen en Europa moet een rol blijven spelen bij de onderhandelingen over vrede, zei Van Weel. Ook moet snel een besluit worden genomen over de inzet van Russische bevroren tegoeden.

Zo'n 140 miljard euro daarvan moet worden gebruikt voor een lening aan Oekraïne. Een meerderheid van de EU-lidstaten, waaronder Nederland, steunt dit plan.

Het Amerikaanse 28-puntenplan overviel Europa, maar daarna zijn er volgens Van Weel verschillende goede overleggen geweest. Daarover is tussen alle betrokkenen goed gecommuniceerd, zei de minister.

Nieuw sanctiepakket

Het is belangrijk dat er nu een tegenvoorstel op tafel ligt, zei de minister.

De EU-landen zijn het er ook over eens dat de druk op Rusland moet worden gehouden, zei Van Weel. Er wordt aan een nieuw sanctiepakket gewerkt, het twintigste.

Europese steun blijft

Hij vindt het niet nodig om een of twee personen namens de EU het woord te laten voeren over vrede in Oekraïne. In een debat woensdag in het Europees Parlement gingen stemmen op om voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en/of EU-buitenlandchef Kaja Kallas aan te wijzen.

"Het maakt niet uit wie aan tafel zit en hoeveel Europeanen aan overleggen deelnemen", zei Van Weel. "Je zult verschillende groepen blijven houden", voegde hij daaraan toe. Zo spreken EU-ministers volgende week in NAVO-verband over Oekraïne, gaf hij als voorbeeld.

Het belangrijkste is dat Europa een rol speelt en Oekraïne blijft steunen, vindt Van Weel.