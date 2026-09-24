Van Weel: uitleg onbehandelde aangiften verschilt door methode

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel zegt dat zijn uitleg over de 10.000 onbehandelde aangiftes anders is dan die van de Algemene Rekenkamer, door het gebruik van andere methodes. De politie beoordeelt aangiften en meldingen op aanknopingspunten, terwijl de Rekenkamer kijkt naar hoe ernstig de zaak is, schrijft Van Weel in een brief aan de Tweede Kamer.

De VVD-minister werd dinsdag berispt door de Rekenkamer, omdat hij de Kamer verkeerd zou hebben geïnformeerd over 10.000 onbehandelde aangiften en meldingen van ernstige misdrijven. Van Weel had gezegd dat het grotendeels zou gaan om meldingen zonder enig aanknopingspunt voor opsporing. Donderdag debatteert Van Weel hierover met de Tweede Kamer.

Dinsdag verweerde Van Weel zich door te zeggen dat het om "een verhaspeling" ging, toen hij eerder dit jaar zei dat het vooral om meldingen ging die niet waren opgepakt. De Rekenkamer vond dat de Kamer daardoor verkeerd was geïnformeerd, omdat het wel degelijk ook om aangiftes gaat.

Van Weel wijst er in zijn brief op dat zaken, ook bij een ernstig misdrijf, niet kunnen worden opgepakt als er geen aanknopingspunten zijn voor het onderzoek. Dat gaat om ongeveer 7000 zaken. Er zijn 3000 zaken niet opgepakt, omdat de politie daar niet genoeg mensen voor had.

De minister schrijft dat het niet voor alle 7000 zaken geldt dat er geen aanwijzingen waren, "dus het is terecht dat de Rekenkamer ook aandacht vraagt voor deze categorie". Verder stelt Van Weel dat de politie er alles aan doet om aangiften, zeker van ernstige misdrijven, zoveel mogelijk op te pakken. "Achter ieder getal gaat een zaak met een slachtoffer schuil, dat recht gedaan moet worden. Dat neem ik uiterst serieus."