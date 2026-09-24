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Dichter Babs Gons krijgt Johannes Vermeerprijs 2026

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 10:09
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AMSTERDAM (ANP) - Dichter en performer Babs Gons krijgt de Johannes Vermeerprijs 2026. De jury meldt Babs Gons unaniem te hebben voorgedragen voor de prijs vanwege haar "grensverleggende, multidisciplinaire" werk.
Volgens de jury laat Gons poëzie, spoken word, performance en maatschappelijk engagement samenvloeien tot een geheel eigen genre, "waarin haar taal met grote zeggingskracht zowel het persoonlijke als het publieke domein verrijkt".
De jury ziet een kunstenaar die generaties en gemeenschappen verbindt. "Met compassie en dankbaarheid voor haar publiek vangt zij in ogenschijnlijk eenvoudige, maar scherpe bewoordingen de maatschappelijke pijnpunten en menselijke kwetsbaarheid. Haar artistieke werk creëert een taal voor de vraagstukken van onze tijd, maakt deze indringend invoelbaar en nodigt uit tot zowel zachtheid als kracht. Daarin schuilt de onmiskenbare betekenis van haar oeuvre."
In mei verscheen haar meest recente dichtbundel Wie zijn we morgen.
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