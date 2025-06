Van Weel volgt advies OM voor lagere verkeersboetes niet op

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) is niet van plan om verkeersboetes in één keer te verlagen of minder snel duurder te laten worden. Daarmee legt de demissionaire bewindsman een advies van het Openbaar Ministerie (OM) naast zich neer. Dat vindt dat verkeersboetes veel te hoog zijn geworden in vergelijking met andere boetes.

In een rapport schrijft het OM dat dit op te lossen is door alle verkeersboetes in één keer 30 procent te verlagen of door boetes een aantal jaar niet - zoals gebruikelijk - te verhogen om deze gelijk op te laten lopen met het inflatiecijfer. Beide maatregelen zouden het ministerie jaarlijks 300 miljoen euro kosten, rekent Van Weel voor. Dat financiële gat vindt hij te groot.

Het OM vindt ook dat de boetes voor lichtere vergrijpen zoals door rood rijden te hoog zijn vergeleken met de boetes voor zwaardere overtredingen, zoals veel te hard rijden. Dit rechttrekken zou jaarlijks 60 miljoen euro kosten en ook dat vindt de minister te veel.