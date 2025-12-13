Van Weel: vrijlating Belarussen goed nieuws, maar velen nog vast

DEN HAAG (ANP) - De vrijlating van 123 politieke gevangenen in Belarus is volgens demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) "goed nieuws", maar hij wijst er ook op dat nog veel tegenstanders van president Aleksandr Loekasjenko vastzitten.

"Families zijn herenigd", aldus de bewindsman op X. "Tegelijkertijd zitten er nog steeds ruim 1000 anderen gevangen en leven nog veel Belarussen in angst om onterecht gearresteerd te worden."

Onder de mensen die zijn vrijgelaten zijn bekende namen. Het gaat onder anderen om Ales Bjaljazki die drie jaar geleden een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede was, en Maria Kolesnikova die bij de grote betogingen in 2020 in Belarus een vooraanstaande rol speelde. Ze zijn allemaal het land uitgezet naar Litouwen en Oekraïne.

De politieke gevangenen kwamen vrij na bemiddeling van de speciale Amerikaanse gezant John Coale. De Amerikanen schrapten in ruil daarvoor handelssancties op potas (een belangrijke grondstof voor kunstmest) uit Belarus.