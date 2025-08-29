ECONOMIE
Verstappen houdt zich op de vlakte over Formule 1-auto's in 2026

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 11:25
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen zegt nog niet al te veel bezig te zijn met de Formule 1-auto's in 2026. In dat jaar treedt een nieuw motorreglement in werking. De auto's zullen gemiddeld genomen langzamer door de bochten gaan, maar wel sneller zijn op rechte stukken.
Mercedes-baas Toto Wolff voorspelde zelfs een topsnelheid van 400 kilometer per uur, maar Verstappen denkt er het zijne van. "Misschien dat zijn motor dat haalt, dat weet ik niet, maar ik denk dat de internationale autosportfederatie al heeft uitgelegd dat ze dat niet zal toelaten", zei de viervoudig wereldkampioen op het circuit van Zandvoort, waar hij zich klaarmaakt voor de Dutch Grand Prix.
De coureur van Red Bull heeft al wel in de simulator aan de auto voor 2026 kunnen ruiken, maar een oordeel geven stelt hij uit. "In de simulator kun je de dingen net zo goed maken als je zelf wilt en daar heb je op dit moment nog niet zoveel aan. Ik houd me liever op de vlakte. Het heeft ook geen zin om negatief of positief te zijn, laten we het maar gewoon afwachten."
