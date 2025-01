Van Weel wil met Kamer in gesprek over vuurwerkverbod

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel wil met de Tweede Kamer in gesprek over de optie van een vuurwerkverbod. Tegenover de camera van RTL Nieuws noemt hij het "onacceptabel" dat afgelopen jaarwisseling weer veel geweld is gebruikt tegen politieagenten en andere hulpdiensten. "Dus we moeten iets met de manier waarop we oud en nieuw vieren", aldus de minister. Een verbod kan "zeker bijdragen" aan de oplossing volgens de minister, al spreekt hij zich hier nog niet expliciet voor uit.

De bewindsman vindt het niet netjes om daarop vooruit te lopen voordat hij dinsdag met de Tweede Kamer in debat gaat over ongeregeldheden bij de jaarwisseling.

Een dergelijk verbod zal niet "de heilige graal" zijn die alle problemen oplost, verwacht de minister. "Het is niet zo dat als we een vuurwerkverbod hebben dat we het vuurwerk dat nu al verboden is in een keer niet meer gaan terugzien."

Oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren pleiten al langer voor een verbod. Vorige week maakte CDA de draai naar medestander. De coalitiepartijen hebben zich tot nu toe tegen een verbod uitgesproken. Maar VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei onlangs eveneens open te staan voor een gesprek hierover.