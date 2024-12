Rolstoeltennisster De Groot en coach Hopmans uit elkaar

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Rolstoeltennisster Diede de Groot en haar coach Amanda Hopmans gaan na tien jaar uit elkaar. Dat maakte de 23-voudig grandslamkampioene en nummer 1 van de wereld bekend op sociale media.

"Na tien prachtige jaren komt er een einde aan de samenwerking tussen mijn coach Amanda en mij", schreef De Groot op haar Instagram-account. "Samen hebben we een ongelooflijke reis gemaakt. Een reis vol groei, doorzettingsvermogen en onvergetelijke hoogtepunten."

De Groot sprak haar dankbaarheid uit over Hopmans. "Ze is meerdere malen uitgeroepen tot ITF coach van het jaar, maar voor mij ben je elk jaar coach van het jaar geweest", aldus de 27-jarige rolstoeltennisster. "Dit geeft voor ons beiden het moment om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Ik ben ervan overtuigd dat dit traject en onze band ons blijft helpen in de toekomst."

De Groot won als pupil van Hopmans haar eerste grandslamtitel in 2017 op Wimbledon, waarna nog 22 overwinningen op grandslamtoernooien zouden volgen. Op de Paralympische Zomerspelen van Tokio veroverde ze twee gouden medailles, afgelopen zomer pakte ze twee keer paralympisch zilver in Parijs. Op dit moment revalideert ze van een heupoperatie.