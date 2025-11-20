ECONOMIE
Van Weel ziet hoop punten in plan waar Kyiv niet achter kan staan

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 17:40
anp201125202 1
BRUSSEL (ANP) - In het gelekte Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne staan "een hoop punten" die voor president Volodymyr Zelensky "ontzettend moeilijk te accepteren" zijn, zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) donderdag na overleg met zijn EU-collega's. Zij hebben ook met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gesproken.
"Ook hij was niet meegenomen in het plan en hield zich daarover op de vlakte", aldus Van Weel.
Van Weel weet niet veel meer over het plan dan wat in de internationale media is verschenen. "Wij hebben het formeel nog niet gezien. Ook Oekraïne moet zich er nog over buigen." In het 28-puntenplan zou onder meer staan dat het leger van Oekraïne moet worden verkleind, Kyiv een deel van zijn wapens moet opgeven en nog onbezet land aan Rusland moet overdragen.
Druk op Rusland blijft
Volgens Van Weel is maar één ding van belang: dat de druk op Rusland blijft en Oekraïne wordt gesteund. Volgens hem komt er zonder Oekraïne "geen werkend plan". De bewindsman heeft nog veel vragen over het voorstel, zoals de status van het plan en het doel. Ook wil hij weten of de Amerikaanse president het steunt.
Er is op dit moment een Amerikaanse delegatie in de Oekraïense hoofdstad. Het Witte Huis heeft officieel nog niet gereageerd op het 28-puntenplan. Minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken twitterde eerder dat om een duurzame vrede te bereiken beide partijen akkoord zullen moeten gaan met "moeilijke maar noodzakelijke concessies". Een diplomatieke bron ziet dit als een afwijzing van het plan dat vooral de Russische zijde tegemoetkomt.
Intussen wordt Zelensky geconfronteerd met een groot corruptieschandaal in de energiesector. "Schokkend", aldus Van Weel. "Zelensky zal dit heel serieus moeten nemen om vertrouwen terug te winnen." Het enige positieve in de zaak is volgens hem dat het anticorruptieagentschap in Oekraïne de zaak heeft blootgelegd.
