Verhoeven bedankt fans na opgeven wereldtitel kickboksen

Sport
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 17:43
LONDEN (ANP) - Rico Verhoeven bedankt na het opgeven van zijn wereldtitel in het kickboksen al zijn fans. De 36-jarige zwaargewicht bevestigde het nieuws om zijn titel op te geven via Instagram. "Na meer dan twaalf jaar, vijftien wereldtitels en talloze onvergetelijke nachten, heb ik besloten mijn Glory zwaargewicht wereldtitel op te geven", aldus Verhoeven. "Aan alle fans die deel hebben uitgemaakt van deze ongelooflijke reis: bedankt voor de herinneringen, de energie en het respect. Het is geen afscheid, het is een 'tot we elkaar weer zien'", aldus Verhoeven.
Verhoeven kwam in 2012 als kickbokser bij Glory. Hij was 4418 dagen lang regerend kampioen in het kickboksen. Verhoeven laat zijn contract bij Glory ontbinden.
