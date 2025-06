Van Zanen: bijna 300 drones uit lucht gehaald rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Tot nu toe zijn er in de dagen rond de NAVO-top in Den Haag bijna driehonderd drones uit de lucht gehaald. Dat zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen tijdens een werkbezoek dat hij deed met demissionair staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman. Ze namen een kijkje op locaties in de hofstad waar speciale eenheden van Defensie drones uit de lucht halen.

Volgens Van Zanen verloopt dit "heel succesvol". "Dat vergt heel veel techniek, dat vergt heel veel kennis en ook aanpassingen." De burgemeester en staatssecretaris gingen ook langs bij het hoofdbureau van de politie, waar het centrale bureau van de drone-eenheden zit.

Eerder meldde de politie al dat er voorafgaand aan de top tientallen drones in beslag zijn genomen in en rond Den Haag. Vliegen met drones is tot donderdag verboden in en rond de hofstad, Rotterdam en Schiphol.

Van Zanen noemt de operatie in zijn stad rond de NAVO-top "zeer plezierig". "De voorbereidingen werpen hun vruchten af en ik hoop ook dat het zo blijft. Belangrijk vooral vind ik dat er niet te veel overlast is en dat we daar met maatwerk op reageren. En belangrijk vind ik ook dat de top straks ook resultaten heeft, daar wacht ik met smart op."