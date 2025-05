Van Zanen over Scheveningen: vooraf geen signalen van rellen

DEN HAAG (ANP) - De gemeente Den Haag en de politie hadden geen signalen vooraf dat er vorige week rellen konden uitbreken in Den Haag. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen donderdag gezegd. De gemeenteraad vroeg hem om opheldering over de aanpak van de ongeregeldheden.

Volgens Van Zanen waren er wel wat oproepen van jongeren om naar Scheveningen te gaan, "maar nergens is een signaal geweest van: we gaan rellen. Dat is niet gebeurd." Ook ondernemers in Scheveningen hebben niet doorgegeven dat het onrustig dreigde te worden, aldus de burgemeester.

De gemeente kreeg vorige week donderdag om 20.38 uur een signaal dat het onrustig begon te worden in de buurt van het strand, zei de burgemeester. Een kwartier later begon de politie mensen van het plein te dringen. "Dat ging beheerst. Daarna ging het mis", zei Van Zanen.