Vanaf zondagmiddag code geel in het noorden om mogelijke gladheid

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 14:26
DE BILT (ANP) - In de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe geldt vanaf zondagmiddag 16.00 uur code geel omdat het glad kan worden door sneeuw, meldt het KNMI zaterdag. De weerswaarschuwing is tot 21.00 uur van kracht.
Zondagmiddag en -avond valt er (natte) sneeuw in de noordoostelijke helft van Nederland en dat kan daar dus voor gladheid zorgen. Later in de avond wordt het warmer, waardoor de gladheid weer verdwijnt.
Het weerinstituut meldt dat er in Friesland, Groningen en Drenthe een sneeuwlaag van 1 tot 2 centimeter kan ontstaan. Vooral in Groningen kan dit mogelijk oplopen tot plaatselijk 3 centimeter. Later op zondagavond en in de nacht naar maandag smelt de sneeuw weer.
