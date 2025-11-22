ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensie treedt op tegen drones boven vliegbasis Volkel

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 14:20
anp221125077 1
VOLKEL (ANP) - Defensie heeft vrijdagavond opgetreden tegen drones die werden gespot boven vliegbasis Volkel. Vanaf de grond werden wapens ingezet om de drones neer te halen, maar die zijn vertrokken en niet teruggevonden, meldt het ministerie zaterdag.
Bewakers van Volkel meldden dat ze drones hadden gezien tussen 19.00 en 21.00 uur. Hoe ze de apparaten hebben waargenomen en met welke middelen is opgetreden, wil Defensie om veiligheidsredenen niet zeggen. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, die de zaak samen met de politie onderzoekt, zegt dat er op de drones is geschoten. Hoeveel het er waren, kan hij niet zeggen.
Vanwege de veiligheid zijn drones verboden boven vliegvelden en militaire bases.
De laatste tijd worden vaker drones gezien waarvan de herkomst niet duidelijk is. Maandagavond vloog er bijvoorbeeld een groot aantal drones boven het havengebied van Terneuzen. Eerder werden drones gezien bij het NAVO-commandocentrum in Brunssum, bij Maastricht Aachen Airport en bij Schiphol. Ook in onder meer België en Duitsland zijn recent incidenten gemeld met drones. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) noemt dit "zorgelijk".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

110218024_madzad

Gewichtheffen wint het van hardlopen in de strijd tegen deze nare ziekte

ANP-519877302

Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

ANP-532180673

Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

shutterstock_2323089523

Waarom je neus blijft lopen: 8 oorzaken op een rij

Loading