Volgens Vance is Iran aan zet in onderhandelingen met VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance zegt tegen Fox News dat Iran aan zet is in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Vance leidde afgelopen weekend in Pakistan de Amerikaanse delegatie die met Iran onderhandelde. Dat overleg eindigde in een patstelling.

Volgens Vance is er "voortgang geboekt" tijdens de gesprekken. Hij zei dat Iran "flexibel" moet zijn en een aantal "kritieke" eisen van de VS moet accepteren. Teheran sprak afgelopen weekend van "onredelijke" eisen.

In het interview met Fox News betichtte Vance Iran ook van "economisch terrorisme" door de Straat van Hormuz te blokkeren. De vicepresident waarschuwde dat de VS "dat spel mee kan spelen", doelend op de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. President Donald Trump liet die maatregel maandagmiddag ingaan.

The New York Times meldde maandag dat Iran zou hebben voorgesteld om het kernprogramma in het land voor vijf jaar stil te leggen. De VS zouden daar geen genoegen mee nemen en willen een pauze van zeker twintig jaar, aldus de krant.