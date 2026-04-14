Volgens Vance is Iran aan zet in onderhandelingen met VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 3:18
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance zegt tegen Fox News dat Iran aan zet is in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Vance leidde afgelopen weekend in Pakistan de Amerikaanse delegatie die met Iran onderhandelde. Dat overleg eindigde in een patstelling.
Volgens Vance is er "voortgang geboekt" tijdens de gesprekken. Hij zei dat Iran "flexibel" moet zijn en een aantal "kritieke" eisen van de VS moet accepteren. Teheran sprak afgelopen weekend van "onredelijke" eisen.
In het interview met Fox News betichtte Vance Iran ook van "economisch terrorisme" door de Straat van Hormuz te blokkeren. De vicepresident waarschuwde dat de VS "dat spel mee kan spelen", doelend op de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. President Donald Trump liet die maatregel maandagmiddag ingaan.
The New York Times meldde maandag dat Iran zou hebben voorgesteld om het kernprogramma in het land voor vijf jaar stil te leggen. De VS zouden daar geen genoegen mee nemen en willen een pauze van zeker twintig jaar, aldus de krant.
shutterstock_2680002943

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

ANP-527219815

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

179987239_m

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

collage

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

IMG_3602

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

gandr-collage

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

