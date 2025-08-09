Onderhandelingen over plasticverdrag leveren nog weinig op

GENÈVE (ANP/AFP) - Onderhandelingen bij de Verenigde Naties over het sluiten van een verdrag over de bestrijding van plasticvervuiling hebben nog onvoldoende vooruitgang geboekt. Dat zegt de onderhandelingsvoorzitter zaterdag in een tussentijdse evaluatie.

"De geboekte vooruitgang is onvoldoende", aldus de Ecuadoraanse diplomaat Luis Vayas Valdivieso tegen de afgevaardigden van 184 landen die zich in een vergaderzaal in Genève hadden verzameld. "We zijn in een kritieke fase beland waarin we echt een duwtje nodig hebben om ons gezamenlijke doel te bereiken."

De onderhandelingen over een bindend verdrag over de aanpak van plasticvervuiling begonnen dinsdag. Het is de tweede keer dat een groot aantal landen het eens probeert te worden. Een conferentie in Zuid-Korea eindigde vorig jaar zonder akkoord.

De landen hebben tot donderdag de tijd om het eens te worden. "14 augustus is niet alleen de deadline voor ons werk, het is de datum waarop we iets moeten leveren", aldus Valdivieso.