ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderhandelingen over plasticverdrag leveren nog weinig op

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 14:23
anp090825094 1
GENÈVE (ANP/AFP) - Onderhandelingen bij de Verenigde Naties over het sluiten van een verdrag over de bestrijding van plasticvervuiling hebben nog onvoldoende vooruitgang geboekt. Dat zegt de onderhandelingsvoorzitter zaterdag in een tussentijdse evaluatie.
"De geboekte vooruitgang is onvoldoende", aldus de Ecuadoraanse diplomaat Luis Vayas Valdivieso tegen de afgevaardigden van 184 landen die zich in een vergaderzaal in Genève hadden verzameld. "We zijn in een kritieke fase beland waarin we echt een duwtje nodig hebben om ons gezamenlijke doel te bereiken."
De onderhandelingen over een bindend verdrag over de aanpak van plasticvervuiling begonnen dinsdag. Het is de tweede keer dat een groot aantal landen het eens probeert te worden. Een conferentie in Zuid-Korea eindigde vorig jaar zonder akkoord.
De landen hebben tot donderdag de tijd om het eens te worden. "14 augustus is niet alleen de deadline voor ons werk, het is de datum waarop we iets moeten leveren", aldus Valdivieso.
Vorig artikel

Vance praat in VK met Europese veiligheidsadviseurs over Oekraïne

Volgend artikel

Gemiddelde invoertarief VS op niveau van meer dan eeuw geleden

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

anp 502508455

Waarom je moet stoppen met tanken na de klik (zeker op een hete zomerdag!)

shutterstock_2429826563

Afgevallen? Zo houd je het vol – 21 adviezen van experts

shutterstock_2224800561

Ze hadden “alles om gelukkig te zijn” en toch zijn ze weggegaan: de 5 redenen waarom vrouwen hun man verlaten na hun veertigste

collage (75)

Joe Biden had Navalny kunnen redden maar was te besluiteloos

ANP-530481338

Ze zijn 80 maar hun geheugen is 30 jaar jonger: wat we weten over 'superagers’