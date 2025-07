Vanuatu noemt uitspraak ICJ in zijn klimaatzaak een mijlpaal

DEN HAAG (ANP/AFP) - De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) dat landen verplicht zijn het klimaat te beschermen, is een "mijlpaal voor klimaatactie". Dat zegt Ralph Regenvanu, de minister van Milieu van Vanuatu. Dat land had de zaak bij de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties in Den Haag aangespannen.

Regenvanu noemt het niet-bindende advies een "heel belangrijke aanpassing van de koers in deze buitengewoon belangrijke tijd".

Vanuatu is een eilandstaat in de Grote Oceaan, ten noordoosten van Australië. Een deel van het land dreigt onder water te verdwijnen doordat de zeespiegel sneller stijgt dan gemiddeld. De autoriteiten vrezen dat ook meer krachtige cyclonen dan vroeger het land treffen.

Vanuatu zei in december tijdens de hoorzittingen al dat de uitstoot van broeikasgassen moet stoppen. Landen die zijn doorgegaan met deze uitstoot nadat duidelijk was geworden dat dit de oorzaak is van klimaatverandering, hebben "internationale wetten overtreden", vond de eilandengroep.