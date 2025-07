De Jong naar kwartfinales bij graveltoernooi in Umag

UMAG (ANP) - Jesper de Jong heeft de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi in de Kroatische kustplaats Umag. De 25-jarige tennisser versloeg de Argentijn Mariano Navone in Stadion Studenac in twee sets: 6-3 6-4. De Jong speelt tegen de winnaar van de partij tussen de Argentijn Francisco Cerundolo en de Spanjaard Carlos Taberner.

De Jong stond zondag voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. Hij ging in de Zweedse kustplaats Bastad in drie sets ten onder tegen de Italiaan Luciano Darderi. De Jong maakte door zijn finaleplaats een sprong op de wereldranglijst. Hij klom van de 106e naar de 83e plaats. Navone staat op de 76e plek van de wereldranglijst.