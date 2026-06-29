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Vanuatu staat geen buitenlandse legerbases toe in deal Australië

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 10:49
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CANBERRA (ANP/AFP) - Australië en Vanuatu hebben een omvangrijke overeenkomst ondertekend op het gebied van economie en veiligheid. Daarin staat onder meer dat op de eilandengroep in de Grote Oceaan geen buitenlandse militaire basis mag komen. Dit wordt gezien als een maatregel tegen de groeiende Chinese invloed.
China en Australië strijden om invloed in de Zuidelijke Grote Oceaan. Canberra maakt zich zorgen dat Beijing streeft naar een permanente veiligheids- of militaire aanwezigheid in de regio. De Australische regering zal Vanuatu de komende tien jaar steunen met ruim 500 miljoen Australische dollar (ruim 300 miljoen euro).
De Australische premier Anthony Albanese stelt dat het akkoord zijn land de zekerheid geeft dat er geen buitenlandse militaire basis op Vanuatu zal worden gevestigd. Hij spreekt van een "evenwichtige overeenkomst" die zowel de gezamenlijke als de nationale veiligheid en de soevereiniteit van beide landen beschermt.
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