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Hongaars begrotingstekort kan oplopen ondanks EU-miljarden

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 10:47
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BOEDAPEST (ANP/RTR) - Het Hongaarse begrotingstekort kan oplopen tot meer dan 7 procent van de omvang van de totale economie, ook nu de EU Hongarije van miljarden voorziet. Dat zegt premier Péter Magyar. Zonder die tegoeden zou dat meer dan 8 procent geweest zijn, aldus de Hongaarse leider.
Magyar volgde in mei Viktor Orbán op, die hij in april had verslagen door een felle anticorruptiecampagne te voeren. Onder Orbáns bewind werd Hongarije door veel omliggende landen economisch ingehaald. Magyar heeft dan ook herhaaldelijk gezegd dat Hongarije onder de regering-Orbán het armste land van de EU is geworden.
Sinds zijn aantreden maakt Magyar vaart met de invoering van zijn vergaande anticorruptiemaatregelen. Eind mei slaagde hij erin door Brussel bevroren tegoeden voor Hongarije vrij te spelen. Dat ging om circa 16,4 miljard euro.
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