Vaticaan laat homoseksuelen toe tot priesteropleiding

VATICAANSTAD (ANP/AFP/RTR) - De rooms-katholieke kerk gaat homoseksuele mannen toelaten tot de priesteropleiding. Wel moeten zij zich onthouden van seks en kunnen ze geen aanhanger zijn van "de zogenoemde homocultuur".

Het Vaticaan publiceerde nieuwe richtlijnen, waarin specifiek wordt gesproken over "personen met homoseksuele neigingen" die zich aanmelden voor het seminarie, de opleiding voor geestelijken. "Hoewel de kerk diep respect heeft voor de personen in kwestie, kunnen degenen die homoseksualiteit praktiseren, diepgewortelde homoseksuele neigingen tonen of de zogenoemde homocultuur ondersteunen niet worden toegelaten tot het seminarie."

Homoseksualiteit is volgens de nieuwe richtlijnen slechts een van de aspecten van de persoonlijkheid van mensen die willen beginnen aan de priesteropleiding. Het wordt dus wel meegenomen in de beslissing om de persoon toe te laten, maar het is nodig "om de betekenis ervan te begrijpen binnen het hele kader van de persoonlijkheid van de jonge persoon".

De richtlijnen zijn goedgekeurd door de bisschoppenconferentie.