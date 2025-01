Schaatser De Boo klopt op EK sprint Scheperkamp nipt op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft bij het EK sprint in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De Nederlands kampioen sprint was met 34,47 nipt sneller dan Merijn Scheperkamp en Damian Zurek uit Polen.

De Boo nam het in de achtste rit op tegen titelverdediger en landgenoot Scheperkamp. De 20-jarige Groninger opende sneller, maar de marge met zijn tegenstander was kleiner dan twee weken eerder op het NK sprint door een misser op het rechte stuk. Scheperkamp kwam tot 34,60, goed voor de tweede tijd. Zurek reed in de rit erna 34,66.

Tim Prins, de derde Nederlandse deelnemer, reed met 35,03 de negende tijd.

De schaatsers komen later vrijdag nog in actie op de 1000 meter. Op die afstand heeft De Boo een voorsprong van 0,26 seconde op Scheperkamp. Zurek heeft op de kilometer een achterstand van 0,38 seconde. Tim Prins moet op de 1000 meter al 1,12 seconde goedmaken op De Boo om hem te passeren in het klassement.